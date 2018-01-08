В Праге скончался бывший зять Юлии Тимошенко

20:35, 08 января 2018
Общество
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Шон Карр умер во сне 8 января, его дочь Чарли была с ним.

Шон Карр умер во сне 8 января / фото УНИАН

В Праге умер музыкант, бывший зять лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко Шон Карр.

Об этом сообщается на странице в Facebook рок-группы исполнителя Death Valley Screamers.

«Шон Карр умер во сне в 10:00 утра 8 января, его дочь Чарли была с ним», - говорится в сообщении.

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Теги: #умер Шон Карр