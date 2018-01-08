В Праге скончался бывший зять Юлии Тимошенко
20:35, 08 января 2018
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Шон Карр умер во сне 8 января, его дочь Чарли была с ним.
Шон Карр умер во сне 8 января / фото УНИАН
В Праге умер музыкант, бывший зять лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко Шон Карр.
Об этом сообщается на странице в Facebook рок-группы исполнителя Death Valley Screamers.
«Шон Карр умер во сне в 10:00 утра 8 января, его дочь Чарли была с ним», - говорится в сообщении.
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