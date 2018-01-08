В Праге скончался бывший зять Юлии Тимошенко

В Праге умер музыкант, бывший зять лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко Шон Карр.

Об этом сообщается на странице в Facebook рок-группы исполнителя Death Valley Screamers.

«Шон Карр умер во сне в 10:00 утра 8 января, его дочь Чарли была с ним», - говорится в сообщении.