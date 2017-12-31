Астролог рассказал о политическом будущем Тимошенко

Известный астролог Влад Росс рассказал, есть ли политическое будущее у народного депутата Юлии Тимошенко.

Об этом пишет "Главред".

По его словам, для "Тимошенко 2018 год будет достаточно благоприятным в плане электората. Ее рейтинги, в отличие от рейтингов Порошенко, падать не будут".

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Что касается возможного избрания ее президентом, то "Тимошенко просто упустила свое время", говорит Росс".

Отвечая на вопрос, кто станет следующим президентом страны, астролог сказал: "К власти в Украине будут приходить молодые люди — 30-40 лет.

Люди 50-60 лет окажутся за бортом власти. Нас ждет период молодых людей и молодой команды. Но многое будет зависеть от того, когда именно будут выборы — в каком месяце и в каком году", — подчеркнул астролог.