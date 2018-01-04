В РФ участились случаи возбуждения дел против украинских работников, недовольных условиями труда, - Лутковская

В России участились случаи несправедливого возбуждения уголовных дел в отношении граждан Украины, которые работают в этой стране и собирались вернуться домой или расторгнуть контракты.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться назад и расторгнуть контракт - оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами или с другими обвинениями. Количество таких людей увеличивается", - сказала Лутковская.

Также она рекомендовала участникам антитеррористической операции не посещать Россию.

"Советовала бы не только в связи с тем, что у нас сегодня проводится АТО, участникам АТО, я просила бы их не ехать на территорию РФ", - отметила омбудсмен.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2017 года Лутковская заявляла, что в России с различным процессуальным статусом находятся в заключении более 2,2 тыс. украинцев.

По ее словам, это осужденные за совершение уголовных преступлений, а также те, кто стали жертвами торговли людьми, но были осуждены, и осуждены по политическим мотивам.

3 января 2018 года в СБУ призвали граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, поскольку ФСБ «охотится» на украинцев на российской территории.

В ведомстве отметили, что российские спецслужбы совершили «очередную антиукраинскую провокацию», незаконно задержав в конце 2017 года в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.