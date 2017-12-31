После плена: бывшие заложники привыкают к жизни дома и предпочитают не рассказывать о пережитом (видео)

Освобожденных из заложников украинцев ждут долгие месяцы психологической реабилитации. В застенках так называемых "ЛНР" и "ДНР" кое-кого из наших убеждали годами, что дома они не нужны. И если нынешние освобожденные только в начале реабилитации, есть и те, кто этот путь уже прошел, сообщает ТСН.

Читайте такжеГеращенко рассказала о травмах украинцев, которых освободили из плена боевиковПоследний освобожденный киборг Тарас Колодий попал в заложники после подрыва Донецкого аэропорта. Минимум месяц захваченных били и унижали, а потом заключили в тюрьму. Парень пробыл у боевиков год и одиннадцать месяцев. А освобождение стало для него неожиданностью.

Освобождение Тараса было политическим шагом. Так православная церковь Московского патриархата решила отпраздновать день святого Николая. Тарас комментировать этот жест доброй воли не хочет. Да и о своем опыте говорить не хочет.

Молчать о том, что происходило в застенках, предпочитают большинство освобожденных: не хотят переживать снова все те события. Психолог Анна Мокроусова сама несколько дней была заложницей. Говорит, что люди в это время переживают такой опыт, который их меняет.

В то же время киборг Стас Паплинский, который был заложником 6,5 месяца, рассказал, что ему угрожали отрезать палец, но палач испугался крови. Он отмечает, что до сих пор не может оправиться от моральных издевательств.

О ночных кошмарах говорит Владимир Жемчугов: его боевики захватили после подрыва на растяжке. Ему оторвало руки и посекло глаза. Несмотря на это боевики отправили его в колонию и освободили только через год. Сейчас Владимир днем максимально загружает себя любыми делами. Но ему становится тяжело, когда все спят.

Супруга Елена рассказывает, что справиться с кошмарами Владимира психологи не смогли. В Украине – несмотря на четвертый год войны – до сих пор нет программы реабилитации для таких, как ее муж.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся первый за год обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человек, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника, еще одна освобожденная гражданка вернулась в оккупированный Донецк - к родственникам.

По данным СБУ, в плену сепаратистов на Донбассе остается еще 103 человека. Спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен может состояться в январе 2018 года.