Переговоры по новому обмену пленными начнутся 10 января – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа проведет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.

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Об этом глава государства сообщил во время посещения освобожденных украинских военных в Киевском военном госпитале, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, представителям в ТКГ, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча. Чтобы мы на этой волне не останавливались. Я чувствую, как сложно им (заложникам, - ред.) сейчас», - заявил Порошенко.

Кроме того, президент попросил военных оказывать всяческую поддержку украинцам, которые до сих пор остаются в заложниках у боевиков: писать письма, общаться с их родными.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.