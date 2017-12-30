Волынь встретила героев: в Луцк приехали освобожденные из заложников бойцы (видео)
23:38, 30 декабря 2017
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Жизнь заложников была непростой: их отправили разбирать завалы Донецкого аэропорта.
В Луцке десятки горожан встретили бойцов, вернувшихся из плена боевиков / ТСН
Криками "Герои!" встретили на Волыни двух освобожденных из заложников бойцов, вернувшихся из Донбасса, передает ТСН.
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Артем Виндюк был в заложниках более года, Владимир Гизун - около двух. Встретили военных на Театральной площади в Луцке: пришли около сотни неравнодушных горожан.
Бойцы рассказали, что их поддерживала вера в Родину и в то, что дома их ждут родные.
Жизнь в застенках была непростой: их отправили убирать завалы Донецкого аэропорта и ребятам пришлось доставать своих павших собратьев из-под плит.
За отказ работать боевики их били.
В Луцке десятки горожан встретили бойцов, вернувшихся из плена боевиков
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