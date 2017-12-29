Экс-чиновника КОГА подозревают в нецелевом расходовании 10 миллионов гривень гранта Евросоюза

Уведомлен о подозрении экс-начальник Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации, который в нарушение Грантового соглашения ЕС потратил бюджетные средства, предназначенные на социальные проекты, нанеся государству ущерб почти 10 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, экс-чиновник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий, находясь в должности, в нарушение целевого назначения Грантового соглашения Европейского Союза, в рамках реализации проекта технической помощи «Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в Киевской области», в период с 2015-2016 лет, умышленно израсходовал не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн грн», - говорится в сообщении.

Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройство нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.