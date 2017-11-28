Переселенцы могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе – Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что внутренне перемещенные лица и общины, в которых они временно проживают, могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Безопасность является основной проблемой, потому что продолжается нарушение режима тишины, и пока оно продолжается, существует опасность для гражданских. Стороны уже согласились на прекращение огня и на принятие мер, чтобы режим тишины сохранялся, и чтобы стороны были разведены вместе с военной техникой», - заявил Хуг.

Однако, по его словам, 400 тыс. человек погибли или получили ранения с начала этого года.

«Внутренне перемещенные лица не должны быть забыты ... Внутренне перемещенные лица и общины, в которых они пребывают, которые предоставили им возможность жить у себя, - они могут помочь в выходе из этого конфликта», - подчеркнул представитель СММ ОБСЕ.

Он подчеркнул, что внутренне перемещенные лица должны иметь право вернуться домой и быть частью процесса восстановления своих домов и региона в целом.