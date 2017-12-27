Общественные организации призвали Порошенко гарантировать честное правосудие
Общественные организации призвали Президента Украины гарантировать честное правосудие, ликвидировать одиозные местные суды, взамен дать старт формированию новой, незапятнанной структуры судопроизводства.
Представители общественных организаций со всей страны, которые возмущены судебной системой, обратились к Петру Порошенко.
Соответствующее заявление они опубликовали на сайте Мост.
"Мы, представители общественных организаций, возмущены чередой несправедливых решений, которые продолжают выносить одиозные местные суды в Украине. В частности, в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, но по решению судей могут избежать справедливого наказания. Уже не впервые судебная система демонстрирует абсолютную неспособность обеспечивать справедливые решения, которые имеют доверие общества", - сказано в заявлении.
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Как известно, благодаря решению Печерского суда руководитель "Беркута" Дмитрий Садовник сбежал в Россию и, получив там гражданство, избежал справедливого наказания за убийство Небесной Сотни.
Недавно Шевченковский районный суд фактически освободил Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста В. Веремия, от ответственности, присудив ему наказание в виде условного срока.
Одиозный бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник был оправдан Бородянским районным судом Киевской области.
Представители ОО утверждают, что подобные "решения" полностью перечеркивают представления людей о правосудии в демократической европейской стране, уничтожают доверие к судебной ветви власти и к государству в целом.
"Мы призываем Президента Украины гарантировать честное правосудие, ликвидировать одиозные местные суды, взамен дать старт формированию новой, незапятнанной структуры судопроизводства", - говорится в обращении.