Общественные организации призвали Порошенко гарантировать честное правосудие

Представители общественных организаций со всей страны, которые возмущены судебной системой, обратились к Петру Порошенко.

Соответствующее заявление они опубликовали на сайте Мост.

"Мы, представители общественных организаций, возмущены чередой несправедливых решений, которые продолжают выносить одиозные местные суды в Украине. В частности, в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, но по решению судей могут избежать справедливого наказания. Уже не впервые судебная система демонстрирует абсолютную неспособность обеспечивать справедливые решения, которые имеют доверие общества", - сказано в заявлении.

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Как известно, благодаря решению Печерского суда руководитель "Беркута" Дмитрий Садовник сбежал в Россию и, получив там гражданство, избежал справедливого наказания за убийство Небесной Сотни.

Недавно Шевченковский районный суд фактически освободил Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста В. Веремия, от ответственности, присудив ему наказание в виде условного срока.

Одиозный бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник был оправдан Бородянским районным судом Киевской области.

Представители ОО утверждают, что подобные "решения" полностью перечеркивают представления людей о правосудии в демократической европейской стране, уничтожают доверие к судебной ветви власти и к государству в целом.

"Мы призываем Президента Украины гарантировать честное правосудие, ликвидировать одиозные местные суды, взамен дать старт формированию новой, незапятнанной структуры судопроизводства", - говорится в обращении.