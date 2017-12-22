"Титушку" Крысина, который добивал раненого журналиста Веремия, суд отпустил на волю

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана.

Читайте такжеЛутковская заступилась за "титушку" Крысина, которого обвиняют в нападении на убитого журналиста ВеремияСуд признал виновным обвиняемого по этому делу Юрия Крысина. Судья Олег Линник назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Это означает, что, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Крысин прибыл на суд не арестованным, поскольку в качестве меры пресечения было только личное обязательство.

После оглашения приговора он свободно покинул зал суда.

В приговоре судья проигнорировал тот факт, что Крысин имеет непогашенную судимость по статье Уголовного кодекса о незаконном хранении боеприпасов. Оглашая приговор, судья заявил, что Крысин не имеет судимостей.

Кроме того, судья не учел тот факт, что Крысин был судим в 2010 году за непредумышленное убийство.

Как позже объяснила журналистам прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Людмила Гетьман, судимость за непредумышленное убийство, совершенное Крысиным, считается погашенной, поскольку он отбыл наказание за это преступление.

Гетьман заявила, что прокуратура обжалует данный приговор в Апелляционном суде Киева и будет настаивать на наказании в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Также возмущение приговором суда выразила вдова Веремия.

Как сообщал УНИАН, журналиста газеты «Вести» убили в ночь на 19 февраля 2014 года. Он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева журналист заметил вооруженных «титушек» в камуфляже и масках и попытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, стали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а Веремия «титушки» сильно избили, после чего выстрелили в спину.

Веремия доставили в реанимацию, но в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Крысина обвиняли в нападении вместе с другими на Веремия. Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений").

Также Крысин подозревается в привлечении группы "титушек" (некоторые из них имели оружие) на улицу Большая Житомирская с целью помешать участникам Революции достоинства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в письме от 23 ноября пожаловалась генеральному прокурору Юрию Луценко на Департамент спецрасследований на то, что он незаконно, по ее мнению, заставил Крысина носить электронный браслет.