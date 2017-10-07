Суд заслушал ключевого свидетеля в деле об убийстве журналиста Веремия (видео)

В пятницу, 6 октября, Шевченковский райсуд Киева заслушал одного из ключевых свидетелей по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло 18 февраля 2014 года. Об этом сообщает "5 канал".

Женщина-очевидец тогда сняла на видео именно нападение на пострадавшего и оказывала ему первую помощь после ранения. Само заседание состоялось в закрытом режиме.

Читайте такжеПорошенко подписал указ о соцзащите детей погибших журналистов

По словам адвоката матери Вячеслава Веремия, свидетель опознала Юрия Крисіна – одного из обвиняемых по этому делу.

"Сегодня был только один свидетель, но мы идем к завершению. Дело небольшое, но слушается больше трех лет. Такие тенденции, к концу года оно будет рассмотрено. Мы уже исследовали письменные материалы, осталось просмотреть видео этих событий и непосредственно нападения на Веремия", – рассказала адвокат матери Вячеслава Веремия Виктория Дейнека.

Следующее заседание суда запланировано на 17 ноября.

Напомним, Вячеслава Веремия жестоко избили "титушки" во время Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. После этого пострадавший скончался в больнице скорой помощи. Одним из подозреваемых в нападении Юрий Крисін, суд над которым длится уже три года.