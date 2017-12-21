Суд в Киеве завтра огласит приговор Крысину, причастному к нападению в 2014 году на журналиста Веремия

Завтра в 11.00 судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник огласит приговор Юрию Крысину, который обвиняется в нападении 18 февраля 2014 года на журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщил прокурор Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Алексей Донской.

Читайте такжеСуд заслушал ключевого свидетеля в деле об убийстве журналиста Веремия (видео)Донской напомнил, что Крысин обвиняется в нападении вместе с другими лицами на Веремия. Они избили журналиста битами. Производство открыто по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений").

Также прокурор добавил, что Крысин является фигурантом еще одного уголовного производства, в котором он является подозреваемым в привлечении группы лиц, так называемых "титушек" (некоторые из них имели оружие), на улицу Большая Житомирская с целью помешать участникам акций протеста.

Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных «титушек» в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия «титушки» сильно избили, после чего выстрелили в спину.

Веремий была доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев.

По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.