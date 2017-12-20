Привезенное из Парижа колесо обозрения на Контрактовой устанавливают дольше, чем планировали (фото)

На Контрактовой площади в Киеве еще не завершили устанавливать колесо диаметром 43 метра. Его привезли из Парижа.

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Как сообщали ранее в Подольской райгосадминистрации, аттракцион планировали открыть 19 декабря. Катание на аттракционе будет платным. Колесо будет оснащено закрытыми кабинками, из которых невозможно выпасть.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря на Софийской площади зажглась главная елка страны. Смотрите фото и видео с высоты птичьего полета.