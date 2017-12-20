Невероятную красоту главной елки страны в Киеве показали с высоты птичьего полета (видео)

Видео: Александр Гончаров, Апостроф

В Киеве на Софиевской площади 19 декабря зажгли главную елку Украины. Видео происходящего с высоты птичьего полета показал на своем YouTube-канале "Апостроф".

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Живая елка, которую специально к празднику привезли с Карпат, украшена разнообразными игрушками и фонариками. Из-за сложных погодных условий и задержки с доставкой дерева елку не успели полностью украсить ко дню зажжения.

По задумке организаторов, ежедневно елка будет менять цвет подсветки и только в день открытия и 31 декабря дерево будет подсвечено всеми оттенками радуги.

На церемонии присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и жена президента Украины Марина Порошенко.

Завершил церемонию праздничный концерт, хедлайнером которого стал певец Дмитрий Шуров (Pianoбой).