Невероятную красоту главной елки страны в Киеве показали с высоты птичьего полета (видео)
Ежедневно елка в столице будет менять цвет подсветки и только в день открытия и 31 декабря дерево будет подсвечено всеми оттенками радуги.
Видео: Александр Гончаров, Апостроф
В Киеве на Софиевской площади 19 декабря зажгли главную елку Украины. Видео происходящего с высоты птичьего полета показал на своем YouTube-канале "Апостроф".
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Живая елка, которую специально к празднику привезли с Карпат, украшена разнообразными игрушками и фонариками. Из-за сложных погодных условий и задержки с доставкой дерева елку не успели полностью украсить ко дню зажжения.
По задумке организаторов, ежедневно елка будет менять цвет подсветки и только в день открытия и 31 декабря дерево будет подсвечено всеми оттенками радуги.
На церемонии присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и жена президента Украины Марина Порошенко.
Завершил церемонию праздничный концерт, хедлайнером которого стал певец Дмитрий Шуров (Pianoбой).