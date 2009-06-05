Объявлен в розыск гражданин, сломавший руку фотокорреспонденту

Гражданин К., сломавший руку фотокорреспонденту газеты „Коммерсант” Александру ТЕЧИНСКОМУ, находится в розыске. Об этом в ответ на требование Киевского независимого медиа-профсоюза возбудить уголовное дело по факту препятствия профессиональной деятельности журналистам написал в письме Киевскому независимому медиа-профсоюзу начальник следственного отдела Печерского райотдела милиции Киева С.РЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе КНМП.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года у Дома звукозаписи в Киеве на улице Леонида Первомайского во время акций протеста против незаконной застройки были избиты фотожурналисты А.ТЕЧИНСКИЙ и Владимир ГОНТАРЬ. А.ТЕЧИНСКОМУ сломали руку. У журналиста Игоря ЛУЦЕНКО отобрали фотокамеру и вернули ее с повреждениями. Избиение осуществляла группа работников охранной фирмы, которая охраняла строительство. По показаниям пострадавших журналистов, возле места события находилась группа милиционеров, которая молча наблюдала за событиями.

По информации Медиа-профсоюза, в письме С.РЕВЫ в адрес КНМП отмечается, что досудебным следствием установлено, что будто бы гражданин К. „с хулиганских побуждений, грубо в нарушение общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, используя деревянную палку, то есть предмет предварительно заготовленный для нанесения телесных повреждений, проявляя особую дерзость, беспричинно нанес гражданину ТЕЧИНСКОМУ Александру Александровичу телесные повреждения, после чего с места совершения преступления исчез. На данный момент гражданин К. объявлен в розыск”.

С.РЕВА пишет, что возбудить уголовное дело по факту препятствия профессиональной деятельности журналиста в отношении К. станет возможным тогда, когда последний будет задержан и допрошен по поводу событий 2 октября 2008 года.

КНМП считает, что это было не просто хулиганство, а именно препятствие профессиональной деятельности. Ведь К. ударил журналиста палкой по руке во время того, как тот снимал акцию протеста против, как считают организаторы акции, незаконной застройки. Таким образом, он помешал надлежащему освещению данного события.