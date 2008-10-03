Охранники проблемной застройки сломали руку журналисту (добавлены фото)

В Киеве на ул.Леонида Первомайского между 19 и 20 часами произошла драка, в которой, помимо самих участников, пострадали и журналисты.

Об этом сообщил корреспондент УНИАН с места происшествия. Так, во время столкновения были сбиты на землю и избиты представители прессы, а одному из фотокорреспондентов сломали руку.

Как сообщалось, сегодня в 5.50 утра начался прорыв на территорию Дома звукозаписи (ул. Первомайского, 5б) с целью завоза техники для начала строительства очередной высотки. Жители прилегающих домов, которые уже около месяца дежурят вокруг площадки, пытались остановить сотрудников охранного агентства и “юнцов спортивного вида”.

Началось противостояние.

В ответ к 18.00 защитники площадки созвали местных жителей на совместную с сотрудниками Дома звукозаписи и активистами общественной инициативы "Сохрани старый Киев" акцию против захвата территории.