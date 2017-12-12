В Харькове из-за ложного сообщения о минировании суда эвакуировали более 400 человек

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании Апелляционного суда Харьковской области эвакуировали 422 граждан.

Читайте такжеВ Одессе задержали псевдоминера международного аэропортаКак сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о минировании здания суда поступило в Оновянский отдел полиции сегодня, 12 декабря, в 10:20.

По данным правоохранителей, на место выезжала следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления.

Они осмотрели почти 20 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 422 граждан.

В соответствии с результатами проверки взрывчатые вещества выявлены не были.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сделал ложное сообщение о минировании.