Большинство анонимных "телефонных террористов" имеют российское происхождение - СБУ

Сотрудники Службы безопасности в последнее время раскрыли ряд спецопераций, разработанных российскими спецслужбами в рамках гибридной войны против Украины, в частности, что касается резкого роста количества «телефонного терроризма».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика в обход центров коммутации.

«Так, с помощью IP-телефонии они маскировали вызовы в обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что только за последнюю неделю зафиксировано 28 таких сообщений.

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«Указанное свидетельствует о продолжении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны, направленной, в частности, на искусственное обострение социально-политической ситуации в государстве», - отметили в СБУ.

По данным ведомства, только в столице в течение года оперативники спецслужбы установили 33 человека, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании.

В СБУ напомнили, что независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия квалифицируются по статье 259 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с этой статьёй ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть приговорен к лишению свободы на срок от четырех до восьми лет.