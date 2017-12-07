Писатель объяснил, как нашумевший сериал "Сваты" можно вернуть на экраны

В разыгравшемся скандале вокруг популярного сериала "Сваты" и его создателя Владимира Зеленского многие упускают один важный момент: ситком можно без проблем вернуть на экраны. Об этом пишет в своей колонке для "Нового времени" Андрей Кокотюха, писатель и киносценарист.

Госкино Украины отозвало прокатное свидетельство популярного сериала "Сваты". Это детище студии "Квартал 95" приносило немалые деньги своим создателям: в 2015 году за 25-минутную серию им платили $100 тыс.

"Дело в том, что "Сватов" никто не запрещал. Это невозможно не только потому, что мы живем в эпоху интернета и YouTube. Кстати, в сети зритель не заплатил ни за один из озвученных командой "Квартала" 800 тыс. просмотров сериала. Запретить ситком нельзя в принципе", - отметил Кокотюха.

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Кроме того, чиновники Минкульта однозначно высказались по этому поводу: уберите "русский мир" — и работайте дальше.

Киносценарист подчеркнул, что "Сваты" - продукт массового потребления, к которому как к семейной комедии есть претензии только у тех, кто мечтает увидеть воплощенные в сериалы книги Пруста, Кафки, Монтеня и фильмы фон Триера.

"Они (создатели сериала - Ред.) до сих пор не поняли, что российская или пророссийская составляющая любой единицы культурного продукта — все равно, что токсины в любимых продуктах питания... И если такую составляющую из "Сватов" как-то исключить, любимый миллионами украинцев сериал без проблем — и без политики! — вернется", - убежден писатель.

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Ранее замминистра культуры Украины Юрий Рыбачук заявлял, что сериал "Сваты", трансляцию которого запретили в Украине, могут вернуть на экраны с другим актером.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Накануне Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты".

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.

Впоследствии украинский шоумен, актер, звезда "95 Квартала" Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала "Сваты" в Украине.