Звезда сериала "Сваты" попал в "черный список" Минкульта

Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова.

Как сообщается на сайте министерства, Добронравов внесен в этот перечень 28 ноября.

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Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года Добронравову.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», - говорится в сообщении.

Вскоре украинский шоумен, актер, звезда "95 Квартала" Владимир Зеленский записал видеообращение относительно возможного запрета сериала "Сваты" в Украине.