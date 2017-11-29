Сериал "Сваты" могут вернуть с другим актером

Сериал "Сваты", трансляцию которого запретили в Украине, могут вернуть на экраны с другим актером. Об этом заявил заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос ведущей о том, смогут ли украинские телезрители смотреть сериал "Сваты", если актера Добронравова, которому запрещен въезд в Украину, заменят на другого, Рыбачук ответил: "Очевидно, да", - сказал он.

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"Если создатели сериала примут решение, что для сохранения этого сериала и продолжения его трансляции они смогут заменить одного актера на другого, это будет одна история", - пояснил замминистра.

"Госкино выполнило нормы закона и запретило прокат этого сериала, дальше мяч на поле создателей сериала", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Госкино запретило трансляцию в Украине сериала "Сваты".