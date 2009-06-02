К закрытию торгов на межбанке евро достиг максимума

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке к закрытию торгов доллар немного подешевел.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6120/7,6355 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6170/7,6255 грн./долл. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6100/7,6250 грн./долл.

В 14:15 Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,61 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2466/0,2478 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2471/0,2478 грн./рубль. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,5950 рублей за доллар (-0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4124/1,4126 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,4213/1,4215 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7285/10,7625 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7505/10,7695 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 10,8020/10,8280 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6385/7,6728 грн./долл. Всего было куплено 115,398 млн. долл., продано – 125,861 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,7465/10,7842 грн./евро. Всего было куплено 20,703 млн. евро, продано – 25,401 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,246/0,247 грн./рубль. Всего было куплено 644,486 млн. рублей, продано – 424,061 млн. рублей.