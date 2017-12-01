Раскрыта тайна рекламы с опасным бургером: в Киеве прошла акция "ВИЧ - невидимый"
По случаю Всемирного дня борьбы со Спидом в Киеве прошла акция "ВИЧ - невидимый. Пройди тест - спаси жизнь".
Сегодня, 1 декабря, в Киеве прошла акция "ВИЧ - невидимый. Пройди тест - спаси жизнь". В рамках акции состоялась презентация мобильной программы - онлайн-тест на ВИЧ, с помощью которого можно определить риск быть инфицированным ВИЧ.
Среди организаторов акции - заместитель председателя Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/Спида, председатель Координационного совета БО "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" Дмитрий Шерембей.
Задолго до акции организаторы пытались привлечь внимание общественности, в частности, разместив в метро социальную рекламу без информации - только с интригующим изображением бургера, в который кроме котлеты и овощей положили лезвие.
Как сообщал УНИАН, Украина оказалась среди лидеров в Европе по количеству случаев новых заражений ВИЧ.