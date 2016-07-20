Украина оказалась среди лидеров в Европе по количеству случаев новых заражений ВИЧ

Об этом говорится в отчете американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), обнародованном во вторник, 19 июля, передает Deutsche Welle.

В то же время, отмечается в документе, в отдельных странах за прошедшее десятилетие показатели новых случаев инфицирования ВИЧ существенно выросли.

Так, среди стран Европы наибольшее количество случаев новых заражений зафиксировали в России (57 340) и Украине (13 490). Среди мировых антилидеров по росту относительного показателя новых заболеваний в 2005-2015 годах оказались также Египет, Пакистан, Кения, Филиппины, Мексика и Камбоджа. В целом количество новых случаев инфицирования за 10 лет в среднем падало лишь на 0,7 процента в год по сравнению с годовым спадом на 2,7 процента в 1997-2005 годах.

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Исследователи обеспокоены, что из-за этого мировые усилия по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030 году могут сойти на нет. "Все, касающиеся охраны здоровья, (...) должны понять, что даже если больше людей живут с ВИЧ, мы не остановим СПИД без остановки новых заражений", - отметил глава Института Кристофер Мюррей.

По данным исследования, в 2015 году в мире около 39 миллионов человек являлись носителями ВИЧ. В течение прошлого года от СПИДа умерли 1,2 миллиона человек. Глобальные цели на 2020 год укладываются в формулу "90-90-90", указывает организация. Это означает: 90 процентов больных знают о своем ВИЧ-статусе, 90 процентов из них проходят антиретровирусную терапию (сейчас - 41 процент), 90 процентам из них удается притормозить активную деятельность вируса.