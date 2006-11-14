Завтра в Украине потеплеет

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в западных, северных областях, а ночью и в Крыму местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 16-17 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 16 ноября местами в северных областях небольшой дождь, днем в восточных областях и на севере Левобережья умеренный дождь. Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях и на крайнем юге до 10°; днем 7-12°, в восточных областях и на севере Левобережья, а 17 ноября в Украине, кроме юга и запада, 4-9° тепла.

18-19 ноября - без существенных осадков, только 18 ноября в Крыму и местами в северных, центральных, южных областях небольшой дождь, 19 ноября в западных областях временами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура 18 ноября ночью 0-6° тепла, днем 3-9°, на западе и юге 8-14° тепла, в восточной части ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; 19 ноября температура снизится на 2-4° (только в западных областях ночью существенно не изменится).

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°; по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

16-17 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 16 ноября местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 2-7° тепла; днем 16 ноября 7-12°, 17 ноября 4-9° тепла.

18-19 ноября - без существенных осадков, только 18 ноября местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура 18 ноября ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 19 ноября понижение температуры на 2-4°.