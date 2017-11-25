Жители Донбасса больше не хотят отсоединяться от Украины - социолог

Жители Донбасса на контролируемых территориях больше не хотят отсоединяться от Украины.

Об этом на Круглом столе "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план" заявила Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы", передает ZN.UA.

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По ее информации, еще в начале 2015 г. 35% населения этих регионов хотело присоединиться к России. А уже в июле от них осталось 5%, и в дальнейшем эта цифра не росла.

"Российский вектор сломался. Люди разочаровались в России. Поддерживать самостоятельность какой-то "ДНР" или "ЛНР" вообще никто не хочет, по крайней мере в нашу выборку такие не попали. Их приверженцы, возможно, просто отказываются участвовать в опросах. Но ведь раньше об этом речь шла, поэтому есть основания говорить о сдвиге", - отметила социолог.

Ранее Бекешкина рассказывала, что, согласно опросу, 70% респондентов готовы на компромиссы ради мира на востоке Украины, но только 18% выступают за мир любой ценой, и столько же поддерживают силовое освобождение востока Украины.