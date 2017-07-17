70% украинцев готовы на компромиссы ради мира на Донбассе - опрос

70% респондентов готовы на компромиссы ради мира на востоке Украины, но только 18% выступают за мир любой ценой, и столько же поддерживают силовое освобождение востока Украины.

Об этом на презентации социологического исследования "Общественное мнение в отношении неподконтрольного Донбасса: что изменилось?" заявила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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По ее словам, исследование показало, что абсолютное большинство населения Украины (70%), как и год назад, считает, что для достижения мира на Донбассе можно идти на компромиссы, однако только 18% согласны идти на любые уступки ради установления мира, а более половины опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы. Установление мира на Донбассе силовым путем видят 18% опрошенных. Готовность к компромиссам снижается с увеличением удаленности от военных действий. Так, готовность идти на любые компромиссы ради мира демонстрирует каждый четвертый респондент на Востоке, а на Западе Украины лишь каждый десятый.

По мнению респондентов, наиболее действенными среди предложенных решений для установления мира на Донбассе является международное давление на Россию, с тем чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе (38%), и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (28%). Если сравнить с прошлым годом, уменьшилось количество лиц, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование этих территорий (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и ввести федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).

Бекешкина подчеркнула, что украинцы все меньше рассматривают языковой вопрос и федеративное устройство как те факторы, которые действительно влияют на ситуацию на Востоке страны и в государстве в целом и являются ключевыми для установления мира.

Исследование провели Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, которое провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 19 октября 2015 года, и данные исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 мая 2016 года.