В центре Львова под брусчаткой волонтеры нашли древние еврейские надгробия (видео)

07:48, 25 ноября 2017
Общество
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Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестницы в подвальное помещение котельной.

Всего их около сотни. Историки говорят - эти надгробные плиты в советский период забрали с кладбища и замостили ними двор. 

Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестницы в подвальное помещение котельной. Датированные они 1920-ми, 1930-ми годами прошлого века.

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Теги: #Львов еврейское кладбище