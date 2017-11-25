В центре Львова под брусчаткой волонтеры нашли древние еврейские надгробия (видео)
07:48, 25 ноября 2017Общество
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Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестницы в подвальное помещение котельной.
Всего их около сотни. Историки говорят - эти надгробные плиты в советский период забрали с кладбища и замостили ними двор.
Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестницы в подвальное помещение котельной. Датированные они 1920-ми, 1930-ми годами прошлого века.
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