В центре Львова под брусчаткой волонтеры нашли древние еврейские надгробия (видео)

Всего их около сотни. Историки говорят - эти надгробные плиты в советский период забрали с кладбища и замостили ними двор.

Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестницы в подвальное помещение котельной. Датированные они 1920-ми, 1930-ми годами прошлого века.