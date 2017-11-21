СБУ задержала организатора проплаченных из РФ митингов против "янтарной мафии"

Служба безопасности Украины взяла под стражу жителя Львовской области, которого подозревают в организации заказных "митингов" во Львовской, Ривненской и Киевской областях за российские деньги. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции относительно проведения псевдопротестных акций. Досудебным следствием добыты доказательства, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одной "акции" выделялось от четырех до десяти тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в СБУ, организатор собирал группы из малообеспеченных категорий граждан, контролировал изготовление и распространение агиток с призывами выходить на митинги, подстрекали население к массовым беспорядкам.

"На Ривненщине, в частности, кремлевскими пропагандистами был разработан сценарий искусственных протестов для "борьбы с янтарной мафией" с акцентом на якобы неконтролируемость властью добычи солнечного камня. В случае игнорирования требований "митингующих", они, по сценарию, должны были требовать полную автономию региона", - отметили СБУ.

Сообщается, что СБУ задержала "митингующего" в Луцке и изъяла у него средства связи с инструкциями от "кураторов".

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Ривном под лозунгом борьбы с «янтарной мафией».