СБУ разоблачила провокацию спецслужб РФ в Ривне под лозунгом борьбы с "янтарной мафией"

Служба безопасности Украины разоблачила попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Ривне под лозунгом борьбы с «янтарной мафией». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

«Несмотря на адекватную реакцию правоохранительных органов, зарубежные кураторы лидера (радикальной организации) "Наждак" Николая Дульского не прекратили попыток реализовать собственные противоправные намерения. Спецслужбы РФ проводят плотный мониторинг наших общегосударственных и региональных проблем, которые затем используются как основа для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки», - заявил он.

По словам Грицака, следующей темой, которой решили «поиграть» спецслужбы РФ, стала «янтарная тематика».

«10 мая по указанию Дульского злоумышленники совершили попытку собрать массовку для блокировки Ривненской областной государственной администрации под лозунгом борьбы с «янтарной мафией». Для этого они задействовали кучу студентов ровенского ПТУ. Нами задокументирован факт, что «Комитетом спасения Украины», который возглавляет экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, в частности, через курьера Дульского было передано для организаторов этой акции 4 тыс. долларов. Кроме того, за участие в этой акции студенты получали по 200 грн на человека», - рассказал глава СБУ.

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Грицак отметил, что акцию было заблокировано до начала ее проведения, поскольку СБУ о ней знала.

«Задержали одного местного жителя и двух приезжих организаторов, они были из Киева. Они подтвердили, что организаторами являются именно Николай Дульский и «Комитет спасения Украины», - отметил руководитель спецслужбы.

По его данным, у участников акции были изъяты плакаты провокационного содержания и видеозаписи инструктажа участников акций относительно поведения в случае появления сотрудников правоохранительных органов.

«В Ривне были нарисованы плакаты «Луганская народная республика», «Борьба с янтарной мафией», на плакатах был изображен двуглавый орел. Сегодня ночью во время проведения следственных действий были изъяты боеприпасы, автоматные рожки, набитые патронами, сейчас ищем оружие, сами эти автоматы», - сказал Грицак.

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Он добавил, что открыто уголовное производство по ч.2 статьи 110 УКУ – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.