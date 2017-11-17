Названы самые опасные для туристов страны в 2018 году

Специалисты медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отметили самые опасные и безопасные для путешественников страны. Соответствующие карты попубликовало издание Daily Mail.

Самыми опасными для посещения странами стали Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. На карте они отмечены красным цветом.

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Самые безопасные для туристов государства обозначили зеленым. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Украину отнесли к странам со "средним уровнем риска".

Бразилию, Россию и Китай назвали странами с "быстро изменяющимся уровнем рисков".

Как сообщал УНИАН, Украина занимает 17-е место в мире по уровню терроризма. Украина вошла в группу стран с "высоким" уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.