Украина занимает 17-е место в мире по уровню терроризма

Украина занимает 17-ю строчку среди стран по уровню влияния терроризма. Об этом свидетельствует отчет о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованный лондонским Институтом экономики и мира. Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале, передает Deutsce Welle.

В целом эксперты отнесли в список стран с "наивысшим" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

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Украина вошла в группу стран с "высоким" уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие. В западноевропейских государствах высоким влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают тридцать второей место (5,4 балла), Россия - 33-е (5,3 балла), Великобритания - 35-е (5,1 балла).

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира.