В столице аноним сообщил о минировании еще четырех станций метро
14:33, 02 июля 2017Общество
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Станции «Майдан Независимости» и «Льва Толстого» закрыты на вход и выход. Продолжается проверка относительно наличия на станциях взрывоопасных предметов.
Станции «Майдан Независимости» и «Льва Толстого» закрыты на вход и выход / фото УНИАН
В столице аноним сообщил о минировании станций метрополитена «Минская», «Оболонь», «Майдан Незалежности» и «Льва Толстого».
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Как сообщили в дежурной части управления полиции в метрополитене, станции были закрыты на вход и выход.
Сейчас, по словам собеседника агентства, «Минская» и «Оболонь» работают в штатном режиме.
В то же время станции «Майдан Незалежности» и «Льва Толстого» закрыты на вход и выход. Продолжается проверка наличия на станциях взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНИАН, сегодня из-за сообщения о минировании не работала станция метрополитена "Театральная". По результатам проверки взрывчатка не найдена.
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