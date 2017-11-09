Житомирский горсовет назначил заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов

Житомирский горсовет назначил Сергея Кондратюка новым заместителем городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня на сессии проголосовало большинство депутатов Житомирского городского совета.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА Гундич поручил новым главам ОТО сформировать реалистичные бюджеты (фото)«У Сергея Николаевича есть большой опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. Все его знают как профессионала. Он будет воплощать в жизнь все те проекты, которые уже работают в городе и будет работать над новыми», - отметил, комментируя это решение депутатов, городской председатель Сергей Сухомлин.

Кондратюк, в свою очередь, отметил, что его главная задача - улучшение условий предоставления услуг житомирянам. «Реформирование жилищного фонда – главная задача, которая сейчас стоит перед нами», - сказал он.

Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в состав исполнительного комитета Житомирского городского совета, которым включили в его состав Кондратюка согласно занимаемой должности.

Перед этим на сессии депутаты большинством голосов освободили с должности заместителя городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александра Фещенко, который написал заявление на увольнение.

«Отопительный сезон проходит в городе спокойно, поэтому я могу без зазрения совести передать обязанности преемнику. Поэтому я обращаюсь к депутатскому корпусу с просьбой поддержать мое заявление об увольнении», - отметил на сессии Фещенко.

Сухомлин поблагодарил Фещенко за работу.

Напомним, Фещенко был назначен на должность заместителя городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета 16 марта 2016 года.