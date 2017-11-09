В Житомире проходит очередная сессия городского совета
13:35, 09 ноября 2017Политика
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Как и происходит обычно, начали сессию исполнением гимна Украины.
На повестке дня сессии, в частности, немало земельных вопросов / фото УНИАН
В Житомире проходит очередная сессия городского совета. Как передает корреспондент УНИАН, участие в работе сессии принимают Житомирский городских голова Сергей Сухомлин, секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж, депутаты, руководители городских структур и учреждений, активисты и представители общественности города.
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Как и происходит обычно, начали сессию исполнением гимна Украины.
На повестке дня сессии, в частности, немало земельных вопросов.
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