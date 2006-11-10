В Ялте - вооруженное нападение на Черноморский банк развития и реконструкции

В центре Ялты вчера трое неизвестных совершили ограбление Черноморского Банка развития и реконструкции (ЧБРР).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ялтинском городском управлении милиции, 9 ноября, в 17.07, на пункт отдела государственной специальной охраны города Ялты поступило сообщение о налете на банк. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. При подъезде к зданию банка они заметили трех вооруженных людей в масках, которые пытались скрыться. Преследуя налетчиков, правоохранители применили табельное оружие и застрели одного из грабителей. Двоим налетчикам удалось скрыться, однако в настоящее время они задержаны, их личности установлены.

Как рассказали в Ялтинской милиции, в момент ограбления в здании банка ЧББР находилось трое сотрудников. "Три вооруженных грабителя произвели выстрел в потолок, требуя от сотрудников банка открыть сейфы, после чего они похитили крупную сумму денег - доллары, гривны, евро", - сообщили в милиции. В настоящее время все украденные деньги возвращены банку.

По информации милиции, при налете пострадал охранник банка - грабители нанесли ему битой удары по голове, вследствие чего он получил черепно-мозговую травму.