Как на полигоне под Киевом отмечали День ракетных войск и артиллерии ВСУ (фоторепортаж)

3 ноября 2017 года на военном полигоне в Киевской области состоялись торжества по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.

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В частности, ракетчики провели военные учения, на которых показали свои умения, а президент Украины Петр Порошенко отметил военных государственными наградами.

При этом, выступая перед военными, глава государства сообщил, что Украина получит от США более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы.

В то же время Порошенко подчеркнул, что ракетные и артиллерийские части должны быть готовы в любой момент вернуться на Донбасс.

По его словам, на ракетные войска и артиллерию приходится свыше 70% боевых огневых задач в зоне проведения Антитеррористической операции.

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"После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастили свой потенциал в противовоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую и военную авиацию, именно тогда ракетные войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками", - заявил Порошенко.

Кроме этого, президент сообщил, что с начала боевых действий с российским агрессором погибли 317 артиллеристов. "За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач 1591 воин-артиллерист были отмечены высокими государственными наградами. 317 героев-артиллеристов погибли в боях с российским агрессором", - заявил он