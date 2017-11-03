Порошенко: ракетные и артиллерийские части должны быть готовы в любой момент вернуться на Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил, что ракетные и артиллерийские части должны быть готовы вернуться на линию разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеРоссия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии ООН - Волкер"Даже сегодня, когда в соответствии с Минскими договоренностями, танки и артиллерия калибром более 100 мм отведены на установленные соглашениями и договоренностями расстояния, именно ракетные и артиллерийские части остаются для агрессора достаточно весомым сдерживающим фактором, который четко понимает, какую цену придется заплатить, если не дай бог кто-то осмелится перейти в наступление", - подчеркнул президент.

"Именно поэтому сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство, оттачивать быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем", - добавил Порошенко.

"Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано потребностями обороны", - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, Порошенко сообщил, что с начала боевых действий с российским агрессором погибли 317 артиллеристов. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач 1591 военный-артиллерист был отмечен высокими государственными наградами. 317 героев-артиллеристов погибли в боях с российским агрессором", - заявил он.