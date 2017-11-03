Украина получит от США более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина получит от США более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на торжествах в Киевской области по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины.

Порошенко напомнил о предоставлении Соединенными Штатами Америки средств контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

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«Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут», - сказал президент.

«И упомянутые комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения, и я имел возможность недавно, в сентябре, во время посещения Нью-Йорка поблагодарить за это руководство Соединенных Штатов, в том числе, и поблагодарить от украинских воинов, и договориться о том, что эта помощь будет расширена. Будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрабатарейной борьбы и не только из США», - отметил глава государства.