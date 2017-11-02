Убийство украинца в Гданьске: польская полиция разыскивает пятого подозреваемого

Польская полиция после задержания четырех граждан Украины разыскивает пятого подозреваемого в убийстве украинца в Гданьске.

Об этом сказал консул консульства Украины в Гданьске Виталий Максименко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам дипломата, 1 ноября от ножевого ранения скончался гражданин Украины Александр Шулепа.

«Прокуратура Гданьска... приняла решение о задержании граждан Украины. На сегодняшний день есть информация о четырех гражданах Украины, проживающих по тому же адресу, что и Александр Шулепа», - сказал консул.

Он отметил, что четверо украинцев «задержаны до времени выяснения дела в качестве подозреваемых в убийстве».

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«Из телефонного разговора с комендантом воеводской полиции Поморского воеводства стало известно о том, что пятый участник этого убийства, я бы так сказал, в розыске. Его разыскивает полиция на сегодняшний день. Информации о том, что его поймали, нет. Но есть подозрение со слов коменданта, что это также гражданин Украины, который тоже жил в том доме», - сказал Максименко.

По его словам, очевидно, что подозреваемые жили в общежитии для украинских граждан, которые работают в Гданьске.

Кроме того, он отметил, что о мотивах убийства пока не говорится, потому что ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 1 ноября в Гданьске убили гражданина Украины, который проживал в этом же городе. По его словам, прокуратура Гданьска подозревает четырех граждан Украины в убийстве своего соотечественника.

По данным польского телеканала TVN24, в Гданьске неизвестный нанес четыре ножевые ранения в живот 49-летнему украинцу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция задержала четырех других украинцев в возрасте от 25 до 40 лет. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия произошла 1 ноября в 17.30 по местному времени. Украинец был госпитализирован, но он умер.