Журналисты показали роскошную жизнь прокурора Николаевской области (фоторепортаж)

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас - представитель так называемой "местной правящей династии" города Городок вблизи Львова. Об этом говорится в журналистском расследовании ProSud.

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Его отец занимал различные должности в Городецком районном совете и является учредителем нескольких компаний, которые подозреваются в участии в сомнительных тендерах, отмечают журналисты.

Несмотря на работу в прокуратуре и невысокие доходы семьи, Дунас и его жена владеют двумя квартирами и земельными участками в Львове, домом площадью 320 кв.м. в городе Городок и другим имуществом.

"По традиции, еще большим количеством недвижимости обладают родители и другие родственники прокурора Дунаса. Нам также удалось найти незадекларированный земельный участок прокурора, а также 2 дома, которые "забыл" задекларировать отец Дунаса", - говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, семья народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской арендует комплекс имений под Киевом стоимостью не менее 2 млн долларов.