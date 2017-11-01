Комплекс особняков под Киевом за $2 миллиона: журналисты показали, как живет семья нардепа Королевской (фото)

Недвижимость расположена в с.Лесники на гектаре земли. На территории комплекса - несколько домов, искусственное озеро, бассейн, декоративный огород и собственная гора. Все это с 2014 года формально принадлежит кипрской компании "Лисерена ЛТД", передает Bihus.info.

В комментарии журналистам программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп рассказала, что недвижимость арендуют ее родители.

Зато программа регулярно фиксировала, что с работы Королевская приезжает именно к этому имению.

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Президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин оценил стоимость недвижимости в два миллиона долларов, а аренду - в минимум 200 тыс. грн за месяц.

Проживание Королевской в этом комплексе подтвердили и соседи. Ее часто видят на горе, которая расположена на территории. Сама же нардеп размещает в социальных сетях фотографии с огорода с подписью: "Собрала урожай".

В декларации Королевской любое упоминание об этом поместье отсутствует. Там записана только квартира в Киеве на 242 кв.м, в собственности мужа, также нардепа Юрия Солода. Другая недвижимость: офис и земельные участки остались в оккупированном Луганске.

Как сообщали СМИ, мать главного "радикала" Украины Любовь Ляшко приобрела 13 земельных участков под Киевом, купила три квартиры в самом сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра.