Сторонница аннексии Крыма Россией Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Бывшая крымчанка, а в настоящее время депутат госдумы РФ Наталья Поклонская остается гражданкой Украины. Это следует из ответа Администрации президента (АП) на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

Читайте также"Прокурор" оккупированного Крыма Поклонская переедет в Москву - СМИВ частности, АП дала ответ на вопрос, лишали ли гражданства Поклонскую. Из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не направляли президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"В соответствии со ст. 24 и 25 закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляются Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами направили в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Как известно, Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, уже давно имеет гражданство России. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Ее назначили "прокурором" аннексированного полуострова весной 2014 года. Она принимала активное участие в качестве обвинителя в делах против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году ее избрали в государственную думу России от путинской "Единой России". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в оккупированном Крыму.