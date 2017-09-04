Режиссер "Матильды" обвинил Поклонскую в поддержке "террористической организации"

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что перешедшая на сторону оккупантов в Крыму «депутат Госдумы» Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие «террористической организации».

Заявление режиссера, как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

По словам режиссера, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты против его фильма «Матильда» — это лишь повод для этой организации заявить о себе. Он отметил, что «боевиков» никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не уточнил.

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«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» — говорится в заявлении Учителя.

Как сообщал УНИАН, в центре Екатеринбурга под входную группу киноконцертного театра "Космос" врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили, что подозреваемым является 39-летний житель города Ирбит. По предварительным данным, мужчина находится на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.

Мэр Екатеринбурга заявил, что считает поджог кинотеатра "Космос" терактом, который произошел из-за "нагнетания" вокруг скандальной ленты «Матильда».