По Поклонской расследуются два дела: о госизмене и репрессиях против крымских татар

Против бывшего так называемого «прокурора» временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", - отметил он.

Читайте такжеГПУ вызывает "няш-мяш" Поклонскую и Аксенова для вручения нового подозрения

Также Мамедов добавил, что прокуратура АР Крым расследует факты причастности Поклонской к запрету Меджлиса.

"Я думаю, что в ближайшее время мы определимся по поводу нее, и думаю, что будет соответствующее подозрение", - сказал прокурор.

Он предположил, что после этого оба уголовных производства против Поклонской могут объединить.

Справка УНИАН. Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями «прокурором Республики Крым».

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.