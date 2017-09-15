Поклонской предложили выдвинуться в президенты России

Депутат Государственной Думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила журналистам, что для нее существует лишь один кандидат в президенты: "Владимир Владимирович Путин", передает РБК.

Поклонская добавила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. О том, что "Монархическая партия России" намерена предложить депутату свою поддержку в выдвижении на пост главы государства, ранее журналистам заявил ее основатель Антон Баков.

Читайте такжеКандидатом в президенты России может стать женщина

"Монархическая партия" была зарегистрирована в 2012 году. Партия выступает за установление в России монархической формы правления, а также за создание ориентированного на Россию монархического государства. Кандидатом на "российский престол" партия считатет представителя династии Романовых, проживающего в Германии - Карла Эмиха Николауса Фридриха Германа цу Лейнингена. Он приходится правнуком великому князю Кириллу Владимировичу - двоюродному брату последнего российского императора Николая II.

Инициатор проекта, екатеринбургский девелопер Антон Баков, выдвигал в январе 2016 года партию для участия в выборах в Государственную Думу. Кроме того, в феврале 2017 года Баков вел переговоры с Республикой Кирибати о выкупе необитаемых островов в Тихом океане, чтобы основать там "Российскую империю", однако правительство страны отказалось продать территории за $350 млн. Тем не менее, тогда же Баков заявил, что сам президент Кирибати согласен на возрождение "империи Романовых".

Как сообщал УНИАН, ранее режиссер фильма о Николае II "Матильда" обвинил Поклонскую в поддержке "террористической организации".