Полное погружение: Руслана Лыжичко рассказала, как танцевала под водой в течение 25 минут (видео)

Украинская певица Руслана, которая на днях хвасталась подтянутой фигурой в купальнике, не может жить без экстрима.

На этот раз знаменитость нырнула с аквалангом в Озеро Молодости, что в Буковеле. Видео своего приключенческого погружения Руслана выложила в Facebook.

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Звезда сообщила поклонникам, что ей удалось опуститься на глубину 16 метров, где исполнительница даже умудрилась станцевать.

"Этим летом совершила погружение на глубину 16 метров горного Озера Молодости в Карпатах. Такое не забывается никогда. Я танцевала под водой в течение 25 минут", - прокомментировала видео певица.

Напомним, что в июле Руслана решила установить собственный рекорд и переплыла самое большое озеро в Центральной Европе. Звезда взялась покорить Балатон в Венгрии.