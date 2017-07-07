"Искала цветок папоротника и писала альбом": ночь на Ивана Купала Руслана провела на "вершине мира" (фото)

Известная защитница карпатских лесов певица Руслана встретила рассвет на Малом Горганском хребте, на высоте 1850 метров над уровнем моря! Экстремальное восхождение Лыжичко совершила вместе с командой спортсменов, фиксируя весь свой путь в режиме онлайн.

Читайте такжеЕвровидение-2017: спустя месяц руководство рассчиталось с артистами за выступления в интервалах конкурса

"Я на вершине мира! - поделилась чувствами Руслана. - Мы поднимались всю ночь, в поисках цветка папоротника. И нашли его! Я записала на вершине фрагмент нового альбома, стоя на подвижном камне. Это были необыкновенные ощущения! Моя сцена впервые оказалась в горах

Как пишет fakty.ua, уже в субботу, 8 июля, Руслана продолжит свою акцию в защиту древних лесов Карпат, и нырнет в горное озеро Молодости, где на глубине 17 метров темнота и по-зимнему низкая температура воды.