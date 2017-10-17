В Житомире в рамках праздника «GastroCity in Zhytomyr 2017» проведут мастер-классы известных кулинаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, во время проведения 20-21 октября в торговом центре «Метро» в Житомире праздника «GastroCity in Zhytomyr 2017» состоятся мастер-классы известных кулинаров и дефиле в кулинарном одежде.

В рамках этого мероприятия также проведут презентацию туристического потенциала Житомирщины.

Организаторы «GastroCity in Zhytomyr 2017» – Ассоциация кулинаров Украины и общественная организация «Житомирская Областная Ассоциация Кулинаров Украины».

По словам председателя Житомирской областной ассоциация кулинаров Украины Виктора Фиалковского, праздник проведут для пропаганды рационального, диетического и детского питания.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 20-21 октября кулинары будут соревноваться за кубок главы ОГА Игоря Гундича во время второго открытого чемпионата области по кулинарному искусству и сервису «Chefs Battle 2.0».

Для участия в нем уже подали заявки около 150 участников, которые будут соревноваться в 15 различных номинациях. Мероприятие состоится в Житомире 20-21 октября в ТЦ «Метро» по адресу: проспект Независимости, 55-В. GastroCity in Zhytomyr 2017 стартует в 9.00 20 октября в ТЦ «Метро». «Chefs Battle 2.0» начнется в этот же день в 12.00.