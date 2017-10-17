В центре Киева полиция осматривает вещи людей и машины

В правительственном квартале Киева, где проходит массовая акция протеста, полиция осматривает вещи людей и машины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на углу улиц Ольгинская и Институтская работники полиции осматривают багажники автомобилей, которые направляются в Правительственный квартал.

На углу улиц Садовая и Грушевского, на улице Шелковичная установлены рамки-металлоискатели и проводится поверхностный осмотр вещей людей, которые направляются в сторону Верховной Рады.

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Как сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, количество установленных сегодня рамок с металлоискателями во время футбольных матчей позволяет пропустить 55 тыс. граждан в течение 2,5 часов. «Итак, 3 тыс (возможно больше) участников митинга пройдут абсолютно спокойно и достаточно быстро. Конечно, если не будут осуществляться сознательные спланированные провокации и откровенные препятствования правоохранителям выполнять свои функции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в связи с акцией протеста усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улица Институтская (Небесной Сотни). Правопорядок обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей.